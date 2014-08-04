أصول التجوّل في "المول"

أحلى اللحظات هي تلك التي تقضيها العائلة في التنزّه والتسلية، خصوصاً عندما تقصد "المول"، حيث يُمكن الاستمتاع بيوم طويل في التنقّل بين المحلات والمطاعم، مستفيدة من مركز اللعب والترفيه المخصّص للأولاد؛ فتلك المراكز التجارية الضخمة لا تقدّم فرصة التسوّق والشراء فحسب، بل تُشكّل أيضاً مكاناً لقضاء يوم العطلة في أجواء مسلّية وممتعة.

خبيرة "الإتيكيت" نادين ضاهر تُطلعك على أصول التجوال في داخل "المول":

- ارتدي الملابس المريحة التي تسهّل عليك عمليّة تبديلها، إذا قرّرت الاستمتاع بتجربة التسوّق وشراء ما يلزمك.واحرصي على الحفاظ على شكلك اللائق والمحتشم، من دون لفت النظر إليك بطريقة سلبيّة.

- تحلّي بالأخلاق العالية والرقي عند دخولك أحد المحلات، واطلبي من البائع مساعدتك في إيجاد طلبك.

- احرصي على عدم إدخال أكثر من 6 قطع إلى غرفة الملابس.وبعد الانتهاء من تجربة الثياب، يُفضّل إعادة ترتيبها، من دون رميها على الأرض بطريقة عشوائيّة.

- تجنّبي التحدّث على الهاتف بصوت عالٍ، وأنت تتجوّلين في داخل "المول".وامتنعي عن الدخول إلى المحلات قبل إنهاء مكالمتك الهاتفية.

- احرصي على كبس زر الجهة التي تودّين الذهاب إليها عند استعمال المصعد الكهربائي، سواء في النزول أو الصعود.

- افرضي دائماً السيطرة على أولادك في أثناء التجوال، من أجل منعهم من الركض واللعب والصراخ، فهناك أماكن مخصّصة للعب.

شاهدي أيضاً:

أصول إرسال السيرة الذاتية