جوخ مراد يؤكد سعادته بتصميم بوستر ألبوم تامر حسنى”180درجة”

أكد المصور جون مراد سعادته بتصميم بوستر ولوجو ألبوم تامر حسنى”180درجه”،موضحا انه تعلم منه الكثير.

وقال جون شرف كبير لي اني اشتغل مع نجم عالمي مثل تامر حسني، لان وقف بجانبي كثيرا، و تعلمت منه، ان مفيش نوم طول ما عندك حلم عايز تحققه .

ألبوم “180درجه” من المقرر طرحه يوم 20أغسطس،وهو الأول الذى يقدمه تامر بعد تعاقدة مع شركة روتانا،ويضم 12 اغنية،منها

“180درجه” من كلمات محمد عاطف ،لحن رامى جمال، توزيع احمد ابراهيم،”زى النيل” كلمات والحان تامر ،توزيع جلال فهمى،” .

ويقدم تامر بالألبوم الملحن شريف بدر اذى لحن له 3 أغانى ،وهى “كل دة على ايه” كلمات امير طعيمه،توزيع شريف مكاوى،”الغقدة اتفكت” كلمات صابركمال، توزيع خالد عصمت وعمرو اسماعيل،”طمنى” كلمات هشام صادق ، توزيع احمد عبد السلام.

تامر انتهى من تصوير أغنية من الألبوم تحمل اسم “Welcome To Life”، تم تصوير الأغنية ما بين أمريكا وبيروت، ومن المقرر عرضها قبل أيام من طرح الألبوم.