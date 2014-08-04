بالصور.. انطلاق «مصارعة الأصابع» في ألمانيا

نظمت مدينة «بافاريا» في «ميونيخ» الألمانية، الأحد، بطولة «مصارعة الأصابع»، والمعروفة باسم ««Fingerhakeln»، والتي يتم تنظيمها سنويا.

وحسب صحيفة «انترناشيونال بيزنس تايمز» البريطانية، الاثنين، تقوم قواعد اللعبة على جلوس 2 من المنافسين، من نفس العمر والوزن، ضد بعضهما الآخر، على طاولة مصممة خصيصا للعبة، والبدء في جذب الإصبع الأوسط عبر حلقة حديدية، والفائز هو الذي ينجح في سحب الآخر إلى جهته.

وتتطلب اللعبة قوة اللاعبين واكتسابهم لمهارة الجذب عبر التمرن عليها، ولكن كل لاعب عليه تحمل أي إصابة بالغة، حيث تعرض بعض اللاعبين إلى اقتلاع عقل الإصبع أثناء المسابقة.

ويقال إن تلك الرياضة تم اختراعها كوسيلة لتسوية النزاع في بلدان جبال الألب.