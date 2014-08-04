أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

بالصور.. انطلاق «مصارعة الأصابع» في ألمانيا

Google+ Print

نظمت مدينة «بافاريا» في «ميونيخ» الألمانية، الأحد، بطولة «مصارعة الأصابع»، والمعروفة باسم ««Fingerhakeln»، والتي يتم تنظيمها سنويا.

وحسب صحيفة «انترناشيونال بيزنس تايمز» البريطانية، الاثنين، تقوم قواعد اللعبة على جلوس 2 من المنافسين، من نفس العمر والوزن، ضد بعضهما الآخر، على طاولة مصممة خصيصا للعبة، والبدء في جذب الإصبع الأوسط عبر حلقة حديدية، والفائز هو الذي ينجح في سحب الآخر إلى جهته.

وتتطلب اللعبة قوة اللاعبين واكتسابهم لمهارة الجذب عبر التمرن عليها، ولكن كل لاعب عليه تحمل أي إصابة بالغة، حيث تعرض بعض اللاعبين إلى اقتلاع عقل الإصبع أثناء المسابقة.

ويقال إن تلك الرياضة تم اختراعها كوسيلة لتسوية النزاع في بلدان جبال الألب.

A competitor has his injured hand tended to.

A competitor dries his chalk-covered hands ahead of his bout.

Anton Bader celebrates after winning the middleweight title.

A member of the Oberammergau club drinks beer from their trophy after they won the team event.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية