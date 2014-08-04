«الطيران المدني الليبي»: حركة الملاحة الجوية مستمرة عبر مطاري أمعتيقة ومصراتة

أكد رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي، نصر الدين الشائب، أن حركة الرحلات الجوية مستمرة عبر مطاري أمعتيقة ومصراتة، غرب البلاد.

وقال الشائب، الإثنين، إن الترتيبات الأخيرة مع الجهات والمنظمات الدولية الخاصة بالطيران المدني، أجازت استمرار الرحلات الجوية من وإلى مطاري امعتيقة ومصراتة، وأنه لن يتم إيقاف الرحلات عبرهما.

وأضاف: «نحن ننتظر استقرار الأوضاع الأمنية وتوقف الاشتباكات المسلحة، لتقييم الأضرار التي لحقت بمركز الملاحة الجوية الرئيسي».

وأضاف: «نحن نعمل بإمكانيات وبظروف صعبة، وهو ما قد يتسبب بتأخر بعض الرحلات القاصدة بعض الوجهات، ‪وبعد إغلاق مطار طرابلس الدولي نتيجة تدميره جراء الاشتباكات المسلحة، بات مطار أمعتيقة ومطار مصراتة هما المنفذان الجويان الوحيدان للسفر داخليًا وخارجيًا، بالنسبة لسكان مدن الغرب ووسط ليبيا».

ويتعرض مطار طرابلس الدولي والمناطق المحيطة به منذ 3 أسابيع، إلى اشتباكات مسلحة عنيفة بين «ثوار الزنتان» الذين يسيطرون عليه وقوات «غرفة عمليات ثوار ليبيا» وبعض من «ثوار مصراتة» ومدن الغرب الليبي، في محاولة لإخراج الزنتان من المطار الذي يقومون بتأمينه منذ تحرير طرابلس في أغسطس 2011 من قوات العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وخلفت الاشتباكات، بحسب الإحصائية الأخيرة لوزارة الصحة الليبية، 134 قتيلًا و500 مصاب.