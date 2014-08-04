بالصور.. تضامن عالمي مع غزة: موتى أمام البيت الأبيض.. وقطار «براج» بعلم فلسطين

شهدت عواصم عربية وأوروبية مسيرات احتجاجية منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، منذ بدء عملية «الجرف الصامد» العسكرية الإسرائيلية، ولكن بعض النشطاء في دول مختلفة قرروا التعبير عن تضامنهم بشكل مختلف خروجا عن المألوف.

ونشر موقع «Scoop Empire» صورا تعبر عن التضامن العالمي مع ضحايا الحرب على غزة، والتي أودت بحياة نحو 2000 شهيد منذ بدء العدوان قبل حوالي 3 أسابيع.

1- علم فلسطين على قطار في «براج»

2- فتاة ترسم علم فلسطين على وجهها في مسيرة تندد بالحرب الإسرائيلية

3- متظاهرون من حركة «Code Pink» يحملون مقابر افتراضية لأطفال غزة في وقفة أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن

4- مجموعة من العرائس خلال مظاهرة ضد «الإبادة الجماعية» التي تنفذها إسرائيل في غزة

5- متظاهرون يصنعون كلمة «Free Gaza» أي «اطقلوا سراح غزة» في مظاهرة احتجاجية في الدنمارك

7- سيدة فلسطينية تجمع بقايا القنابل التي ضربت بعض المناطق من حولها وتزرع فيها ورودا

8- نشطاء أمريكيون يجسدون مذابح غزة أمام البيت الأبيض في واشنطن

9- فتاة أمريكية تجسد الموت أمام استديوهات «هوليوود»

10- كلمة «Viva Palestine» مكتوبة على جبل في بلفاست، عاصمة آيرلندا الشمالية