الأرصاد: طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية حار رطب بالقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدا الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال وجنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة شمالا كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

> الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

> الإسكندرية 23 32

> مطروح 24 31

> بورسعيد 25 32

> دمياط 24 32

> بلطيم 24 32

> الإسماعيلية 24 37

> السويس 25 37

> العريش 21 34

> نخل 21 37

> طابا 22 38

> الطور 25 37

> مرسى علم 28 38

> الغردقة 28 38

> شرم الشيخ 29 37

> رفح 20 33

> سانت كاترين 20 31

> سيوة 25 37

> المنيا 24 37

> الفيوم 24 37

> رأس سدر 25 37

> أبو سمبل 30 41

> وسط الدلتا 24 35

> أسيوط 25 37

> سوهاج 27 37

> الأقصر 28 40

> أسوان 30 41

> شلاتين 26 40

> حلايب 28 38

> الوادى الجديد 29 40

> قنا 26 40

> نويبع 27 36

> السلوم 24 33

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

> الصغرى العظمى

مكة المكرمة 32 43

> المدينة 30 41

> الرياض 30 44

> المنامة 35 39

> أبو ظبى 30 40

> الدوحة 35 43

> الكويت 29 44

> دمشق 18 35

> بيروت 25 33

> عمان 20 30

> القدس 22 37

> غزة 21 33

> بغداد 24 42

> مسقط 27 33

> صنعاء 16 28

> الخرطوم 26 38

> طرابلس 24 39

> تونس 24 34

> الجزائر 22 31

> الرباط 17 28

> نواكشوط 24 30

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

> الصغرى العظمى

أنقرة 16 26

> إسطنبول 24 30

> إسلام أباد 26 34

> نيودلهى 28 35

> جاكرتا 24 31

> بكين 20 30

> كوالامبور 25 33

> طوكيو 28 35

> أثينا 26 35

> روما 20 29

> باريس 14 25

> مدريد 18 34

> برلين 17 25

> لندن 14 23

> مونتريال 18 24

> موسكو 17 28

> نيويورك 22 29

> واشنطن 22 32