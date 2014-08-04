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"الجامعة العربية" تشيد بدعم مصر لقطاع غزة بالكهرباء

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"الجامعة العربية" تشيد بدعم مصر لقطاع غزة بالكهرباء "الجامعة العربية" تشيد بدعم مصر لقطاع غزة بالكهرباء

رحبت جامعة الدول العربية بقرار المصرية، بشأن زيادة تغذية قطاع غزة من الكهرباء من 28 ميجاوات إلى 32 ميجاوات، وذلك بعد تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلى المحطة الرئيسية فى القطاع، والتى تمد القطاع بمائة ميجاوات.

وأشاد السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية، خلال تصريحات صحفية اليوم الاثنين، بالموقف المصرى تجاه الأشقاء فى فلسطين، واصفا إياه بـ"النبيل"، مناشدًا الدول العربية بأن تدفع بكل إمكانياتها لعودة الكهرباء فورًا إلى غزة، باعتبارها المصدر الرئيسى لتوفير المياه والصرف الصحى والإنارة والمستشفيات والعلاج ومناحى الحياة اليومية.

كما ناشد صبيح، الدول العربية، بتقديم المساعدات العاجلة واللازمة لدعم قطاع غزة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الجامعة العربية فى دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية، والتى عقدت 14 يوليو الماضى، قائلا "نحن بحاجة إلى دعم عربى ودولى قوى جدًا وإرسال فرق طبية فورية".

وأضاف "صبيح" أن إسرائيل ارتكبت جريمة عقاب جماعى لأنها ضربت محطة الكهرباء ومصادر المياه والبنية التحتية فى غزة، كما ضربت أكثر من 23 مستشفى ومصحة فلسطينية ـ حسب تقرير الأمم المتحدة ـ وقصفت 50 مسجدًا.

ولفت إلى أنه رغم وجود أكثر من 9 آلاف جريح فلسطينى فى مستشفيات شديدة التواضع فى إمكانياتها، لا تريد إسرائيل للمستشفيات أن تعمل.

وأشاد "صبيح" بوكالة الغوث "أونروا"، ومفوضها العام، لموقفها الإنسانى الرائع فى رعاية المهجرين فى الداخل، وما تقوم به الوكالة من تقديم مساعدات، وإن كانت ضئيلة فهى مهمة، مطالبًا بتوجيه الدعم لها، منوهًا بأن كلام المفوض العام للأمم المتحدة فى مجلس الأمن واضح فى هذا الشأن.
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