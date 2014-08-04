قراءة عدادات الكهرباء بالموبايل والتحصيل الكترونيا

اعلن المهندس احمد كمال مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزراة التخطيط و المتابعة و الاصلاح الاداري عن تقديم كافة الخدمات الحكومية من خلال مكاتب البريد خلال اسبوعين بعد توقيع برتكون تعاون مع هيئة البريد وتتضمن الخدمات استخراج شهادات الميلان و الوفاة و بطاقات الرقم القومي

واوضح ان هناك نحو 4500 مكتب بريد علي مستوي الجمهورية سيتم من خلالها تقديم الخدمات في كافة المحافظات و النجوع و الكفور وهو ما يقلل من معدلات الفساد ويوفر علي المواطن الكثير من الوقت و الجهد

وقال انه في اطار التطوير جاري الان التنسيق مع المحليات لتقديم الخدمات الحكومية موضحا انه يتم حاليا تدريب الموظفين علي تقديمها

واعلن عن الاتفاق الوزارة مع مرفق الكهرباء لتيسير عملية قراءة عدادات الكهرباء و تحصيل الفواتير حيث سيتم قراءة العداد في التجربة الاولي في منطقتي شمال و جنوب القاهرة من جانب العميل علي ان يتم ارسالها عبر الهاتف المحمول علي ان يتم التحصيل الكترونيا

وحول المخاوف من اعطاء قراءات خاطئة و اقل من قيمتها قال ان هناك مخطط لمراقبة العدادات كل عدة اشهر من خلال قراءة عشوائية للتاكد من صحة البيانات التي يقدمها العملاء موضحا ان استكمال التجربة سيتم في مرحلة لاحقة بعد التاكد من فاعليتها