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ليلى إسكندر: خطة تطوير "المنيل القديم" تتضمن إعادة تأهيلها عمرانيا

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ليلى إسكندر: خطة تطوير "المنيل القديم" تتضمن إعادة تأهيلها عمرانيا ليلى إسكندر: خطة تطوير "المنيل القديم" تتضمن إعادة تأهيلها عمرانيا

قالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، إن خطة تطوير منطقة المنيل القديم بحى القديمة تعتمد على توطين الأهالى بنفس المنطقة وإعادة تأهيل المنطقة عمرانيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه سيتم إنشاء 21 عمارة سكنية بنفس المنطقة، وتوفير المرافق اللازمة بالإضافة إلى إقامة مبنى للخدمات على مسطح 185م2 يتم تسليمه لمحافظة القاهرة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تنفيذ برامج اجتماعية واقتصادية لخدمة سكان المنطقة مع توفير نظم فاعلة لإدارة المخلفات وستقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدور الاستشارى حيث ستقوم بإعداد الدراسات ونماذج الإسكان المقترحة وكراسة الشروط أما محافظة القاهرة فستتولى إصدار كل التراخيص وإجراءات التسكين للمستفيدين أما وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات فستقوم بدورها بمتابعة تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة طبقًا لمهامها المحددة بقرار إنشائها.

جدير بالذكر أن منطقة المنيل القديم تقع على وقف "مصطفى طبطباى" بحى مصر القديمة بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة حوالى 4.6 فدان كما تبلغ عدد الوحدات السكنية بها حوالى 450 وحدة سكنية و90 وحدة نشاط، وتتميز الكتلة العمرانية للمنطقة بسوء حالة المبانى التى يغلب عليها استخدام مخلفات مواد البناء وأغلب المبانى متهدمة من دور ودورين وعشش، ما يجعلها تندرج تحت درجة الخطورة الثانية طبقًا للخريطة القومية لحصر المناطق غير الآمنة.


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