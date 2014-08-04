ننشر شروط الالتحاق بالشعبة الإنجليزية بـ"تجارة عين شمس"

أعلن الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، عن شروط القبول بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية للعام الجامعى الحالى، حيث يشترط حصول طلاب الثانوية العامة على ما يعادل على 80% من درجة اللغة الإنجليزية إذا كانت لغة أولى، أما إذا كانت اللغة الإنجليزية لغة ثانية فيشترط أن يحصل الطالب على 90%، كما يشترط تقدير B/A بالنسبة للحاصلين على الشهادات الأجنبية بجميع أنواعها.

ويقتصر قبول الطلاب بالشعبة الإنجليزية بكلية التجارة بجامعة عين شمس، على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة والشهادات الأجنبية بجميع أنواعها من نفس العام، ولا يجوز قبول طلاب من الحاصلين على هذه الشهادة من أعوام سابقة .

ويخصص للحاصلين على الشهادات الأجنبية والشهادات المعادلة العربية 100 طالب من عدد الأماكن المخصصة لطلاب الثانوية العامة على أن يتم توزيع 90% لطلاب IG والدبلوم الأمريكية توزع عليهم بنسبة المتقدمين من كل فئة، و10% لطلاب الشهادات المعادلة والعربية .

ويتم المفاضلة بين الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالشعبة الإنجليزية، من خلال درجات اللغة الإنجليزية، والمجموع الكلى للطالب، على أن يتم ترتيب الطلاب تنازليا حتى قبول العدد المطلوب طبقا للمجموع الاعتبارى المحدد.

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