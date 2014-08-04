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محافظ بني سويف يقرر نقل السلع التمونية لمنافذ التوزيع بسيارات المحافظة

  • مصر
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كلّف المستشار مجدي البتيتي، محافظ بنى سويف، الإثنين، المسؤولين بالمحافظة بتخصيص سيارات المحافظة للمساعدة في نقل السلع التموينية إلى منافذ التوزيع، لسرعة توزيع المقررات على المواطنين.

وقال «البتيتي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الإثنين، إن وزارة أرسلت 110 أطنان من السكر، و65 طن أرز و144 طن زيت خليط، لحل أزمة السلع التموينية بالمحافظة.

وأضاف أن الكميات الواردة سيتم ضخها مباشرة للبقالين ومنافذ التوزيع، حتى يتم صرف المتأخر من المقررات التموينية لشهر يوليو، والبدء في صرف مقررات شهر أغسطس.

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