مدير المرور يقوم بجولة تفقدية للخدمات المرورية بالطرق السريعة

يقوم اللواء مصطفى درويش مدير الإدارة العامة للمرور بجولة تفقدية للخدمات المرورية والأمنية المعينة لتأمين الطرق السريعة منها الدائرى و(القاهرة – الإسكندرية) الصحراوى والزراعى والاوتوستوراد لمتابعة انتظام الحركة المرورية حيث يتفقد الأقوال والارتكازات الأمنية بالطريق ووجه بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور لمواجهة المواقف الطارئة وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

ومن جانبه قال الرائد أحمد شورى مدير العلاقات العامة للمرور، إن هناك انتشارا مكثفا لجميع الخدمات المرورية ورجال المرور بجميع الطرق السريعة لرصد ومتابعة الحالة المرورية لفك أى ازدحام من شأنه إعاقة حركة السيارات، لافتا النظر إلى أن هناك متابعة بشكل دورى لجميع المحاور من خلال غرفة العمليات لرصد أى عوائق للحركة المرورية ليتم التعامل معها بشكل سريع.