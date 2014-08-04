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وزير التعليم العالى يبحث مع سفير اليونسكو سبل التعاون مع المنظمة

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وزير التعليم العالى يبحث مع سفير اليونسكو سبل التعاون مع المنظمة وزير التعليم العالى يبحث مع سفير اليونسكو سبل التعاون مع المنظمة

عقد الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى ورئيس اللجنة الوطنية لليونسكو، اجتماعاً مع الدكتور محمد سامح عمرو سفير الدائم بالمنظمة، وذلك بمقر الوزارة.

وبحث اللقاء سبل دعم التعاون بين الوزارة والمنظمة فى كافة المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية، وتشمل الموضوعات التى ترتبط بتنفيذ خطة التنمية فى مصر ومنها تطوير المناهج الخاصة بالجامعات، والاستفادة من خبرات اليونسكو بعد إعداد مشروع قانون تنظيم الجامعات.

كما تم بحث تفعيل دور اللجنة الوطنية لليونسكو فى مجالات عمل المنظمة، ومناقشة دور اللجنة فى التنسيق بين أعمال وفد مصر باليونسكو وعدد من الوزارات المعنية وتشمل الخارجية، والآثار، والشباب، والثقافة، والبيئة، والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم.

وتناول اللقاء أهم الأنشطة وخطط العمل الجارى تنفيذها بالمنظمة والتى تتمثل فى إعادة ترميم المتحف الفنى الإسلامى، ومتابعة تنفيذ أعمال المتحف الكبير بالجيزة، ومتحف الحضارة بالفسطاط، وعدد من البرامج الخاصة بموضوعات المياة وإدارة مصادرها المشتركة، وكذلك البرامج الخاصة بالتعليم الفنى.


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مصر 365

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