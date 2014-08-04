«جنايات القاهرة» تستكمل اليوم قضية «أحداث روض الفرج»

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح رشدي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الإثنين، محاكمة 80 متهمًا، من بينهم المحامى ممدوح إسماعيل «هارب» في أحداث العنف التي شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية والنهضة».

كانت المحكمة استمعت في جلستها السابقة، السبت، إلى شهود الاثبات في القضة المعروفة إعلاميا بإحداث روض الفرج والتى يحاكم فيها 80 متهمًا من بينهم المحامى ممدوح إسماعيل «هارب» بتهم القتل وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية وإثارة الشغب بمنطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية نهضة مصر».

واستعمت المحكمة أيضا إلى طلبات اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث طلب أحد فريق الفريق القانونى للمتهمين بعرض المجني عليهم في الواقعة والمقدمين كشهود اثبات على الطب الشرعي لبيان ما بهم من اصابات، مشيراً إلى انه في احدى الجلسات المخصصة لسماع شهود الإثبات حضر امام المحكمة شاهد اثبات ادعى – حسب رواية عضو هيئة الدفاع – إصابته على الرغم من أن صحة هذا الإدعاء لم تكن ظاهرة لأي من الحاضرين هذه الجلسة.

وفي السياق نفسه تمسك احد اعضاء هيئة الدفاع بطلبه بالسماع لكافة شهود الإثبات والمدونة اسمائهم في أوراق القضية قبل بد ترافعه في القضية .

وقال عضو فريق الدفاع للمتهم رقم 54 في القضية، إن موكله وليد إبراهيم معاق ذهنياً، وطلب عرضه على الطب الشرعى، للتأكد من صحة اقوالى .

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم في أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس من العام الماضى.