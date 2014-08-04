الرئيس السيسى يطلق إشارة البدء لتنفيذ محور قناة السويس

الرئيس عبد الفتاح السيسى سيعلن الثلاثاء عن3 مشاريع عملاقة سوف يتم تنفيذها فى المرحلة القادمة وعلى راسها مشروع محور قناة السويس والذى يشمل اقامة محطات لتداول الحاويات والبضائع العامة والصب الجاف، ومحطات تموين السفن بالوقود وتخزين البترول، ومنطقة خلفية للخدمات اللوجستية، ومنشآت سياحية، وساحات انتظار، ومشروعات غذائية، وخدمات تخزين، ومناطق للموازين، وأمن، وصيانة، ومستشفى، بالاضافة الى انشاء محطات للحاويات والصب السائل وتموين السفن والبضائع العامة على مساحة ‏23‏ كيلومترا.

اما مشروعات التنمية الرئيسية بالمحور فتشمل تنفيذ مطارين دوليين في شرق بورسعيد والعين السخنة، و3 موانئ بحرية في شرق بورسعيد، والسويس والعين السخنة، ومركز تنمية اقليمية في شرق بورسعيد، ومنفذين خارجيين في شرق بورسعيد والسويس، ومركز بنية متطوراً في وادي التكنولوجيا، و4 مراكز سياحية في غرب بورسعيد والاسماعيلية والسويس والعين السخنة، ومركزي تنمية ريفية في الصالحية، و3 مناطق لوجستية في وادي التكنولوجيا والسويس، وعلى محوري القاهرة - العين السخنة، والقاهرة- السويس، بجانب 6 محاور للتنمية تمر بالاقليم.فيما يوفر المشروع نحو مليون فرصة عمل في مراحله الأولى، ويصل الى نحو 2.2 مليون بنهاية عام 2052.

ياتى ذلك في اعقاب الاعلان عن زيارة الرئيس السيسي لمدينة الاسماعيلية خلال الايام المقبلة ليشهد انطلاقة مشروع تنمية محور قناة السويس، بعد الاعلان عن التحالف الفائز بالتنفيذ وتوقيع العقد في مؤتمر عالمي بعد ان قامت هيئة قناة السويس بارسال العقد الخاص بالتحالف الفائز بالمشروع من بين 11 تحالفا عالميا تقدموا للمشاركة، الى مجلس الدولة، لمراجعته قبل توقيع العقد بين الهيئة والتحالف.

شبكةعيونالإخبارية

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