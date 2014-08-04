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الديب يفجر مفاجأه غير متوقعه عن ” مرسي ”

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الديب يفجر مفاجأه غير متوقعه عن ” مرسي ” الديب يفجر مفاجأه غير متوقعه عن ” مرسي ”

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة سماع مرافعة المحامى فريد الديب في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن".

وأكد الديب أنه فى 6 أكتوبر عام 2012 والتي كان يشغل فيها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أرسلت نقابة البترول تهنئة لـ"مرسى" وجاء فيها نهنئك بنصر أكتوبر يا قائد نصر أكتوبر العظيم واخذ يضحك بسخرية قائلاً: انقلبت الحقائق بلا خجل وأوضح أن ذلك حفز الكاتب الكبير سليمان جودة وكتب مقال بعنوان "قلة أصل مع مبارك"

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