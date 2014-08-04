الوطن الجزائرية :مصر تستعد لشن الحرب على ليبيا

اكدت صحيفة الوطن الجزائريه التى يتم اصدارها باللغه الفرنسيه ان توجد الان تنسيقا بين الدولتين المصريه و الجزائريه بشان شن حرب على ليبيا فى حاله ظهور فيها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق و الشام و الذى يسمى باسم داعش و اكدت الصحيفه ان مصر و الجزائر لم تسمح لاى تهديد على حدود الدولتين ماكده ان يوجد الان تنسيق بين ضباط مخابرات من الدولتين و ان مجموعه من ضباط المخابرات الجزائريه كانت متواجده فى مصر منذ ايام وفقا لأوامر من الرئيس "بوتفليقة" بهدف وضع خارطة طريق بالتعاون مع مصر للتصدى لاى تهديدات من الجماعات الجهاديه فى الشرق الاوسط و مراقبه عمليات تهريب السلاح من قبل الجماعات الجهاديه ولكن هذا الكلام حتى الان على مسؤاليه جريده الوطن الجزائريه بسبب تاكيد مصر من قبل على رفضها التدخل من اى نوع فى ليبيا

شبكةعيونالإخبارية

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