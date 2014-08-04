السيسى يتحدث لأول مرة عن مبارك

فيما يعتبر اول شهادة رسمية من الرئيس السيسى عندما كان مديرا للمخابرات الحربية عن الرئيس المخلوع مبارك قدم فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، بخطاب أرسله الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقت توليه رئاسة المخابرات الحربية، إلى النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، نفى فيه أن يكون مبارك قد حصل على أي عمولات من صفقات السلاح.

وأكد الديب أن ذلك جاء ردا على مخاطبة النائب العام للمخابرات الحربية وقتها، مشيرا إلى أن هذا أبلغ رد علي من يقول أن مبارك تلقى عمولات من صفقات السلاح خلال توليه رئاسة البلاد.

شبكةعيونالإخبارية

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