انباء عن اغتيال القيادى الإخوانى محمود عزت

قالت صحف اسرائيليلة ان الغارات التى يشنها نتاينياهو على قطاع غزة استطاعت ان تقتل القيادى الاخوانى محمود عزت نائب المرشد العام والملقب بأفعى الجماعة والذى يدير العمليات الارهابية من غزة.

وقالت الصحف ان عزت اصيب بقذيفة اطلقت على مقر اختباؤه فى أحد مقار حماس ، من جانبه نفى مصدر اخوانى صحة هذه الشائعة ونفى وجود عزت فى غزة من الإساس.

ومن جانبها كشفت مصادر سيادية أن عزت يبحث حالياً عن سبيل للخروج من القطاع بأى طريقة للهروب إلى أى دولة مجاورة، خصوصاً قطر أو تركيا، وذلك بالتزامن مع تصاعد غارات العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، والخوف من استهدافه، خصوصاً أنه يتنقل حالياً بين معسكرات ومنازل قيادات «حماس» ولا يستقر فى مكان واحد.

وقالت المصادر إن «عزت» اشترك فى عدة اجتماعات خاصة بحركة «حماس»، لمناقشة المبادرة التى تقدمت بها مصر لوقف إطلاق النار فى القطاع حفاظاً على الأبرياء، لافتة إلى أن «عزت» من أشد المعارضين للمبادرة وطالب «حماس» برفضها بحجة أن مصر لم تلتقِ بالحركة قبل صياغة المبادرة، مضيفة أن القيادى الإخوانى الهارب طالب الحركة بفتح حوار وقنوات اتصال مستمر مع قطر وتركيا من أجل التدخل لحل الأزمة فى قطاع غزة، باشتراط حضور ممثلين للدولتين فى أى مفاوضات خاصة بالتهدئة.

شبكةعيونالإخبارية

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