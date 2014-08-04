عاجل .. مصر قد تضطر للدفاع عن نفسها بشأن الوضع الليبي

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن "الوضع في ليبيا أصبح مصدر قلق كبير لمصر ودول الجوار الليبي وللعالم العربي على اتساعه".

وأضاف في بيان له منذ قليل، أن: المطامع الخارجية أدت إلى اضطراب الوضع وإفشال انتفاضة الشعب الليبي من أجل الحرية والديمقراطية وبناء ليبيا الجديدة.

وأوضح أن إعلان الدويلات الطائفية داخل الدول العربية تطور سلبي وخطير، ويشكل تهديدًا للسلم والأمن والاستقرار في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وجوارها، لافتًا إلى أن الدويلات والطوائف والفصائل المتطرفة في ليبيا تهدد أمن مصر القومي تهديدًا مباشرا.

ودعا موسى إلى نقاش مصري واسع لتوعية الرأي العام بالمخاطر القائمة، ولبناء التأييد اللازم في حالة اضطررنا لاستخدام حق الدفاع عن النفس، كما دعا الشعب الليبي وعقلاءه إلى وقف استهداف المصريين وحمايتهم وتسهيل عودتهم إلى مصر.

شبكةعيونالإخبارية

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