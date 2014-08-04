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خبير دولى: شبكة الطرق الجديدة تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية

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خبير دولى: شبكة الطرق الجديدة تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية خبير دولى: شبكة الطرق الجديدة تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور خالد عبد العظيم الخبير الدولى فى تخطيط الطرق وهندسة المرور، إن الطرق الجديدة من المشروعات المهمة التى تمثل تحدياً كبيراً فى الاقتصاد القومى وإنجازها يصب فى صالح هذا الاقتصاد ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار عبد العظيم، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروراى ببرنامج "الحدث المصرى" عبر شاشة "العربية الحدث"، إلى أن الأمن والسلامة على الطرق على رأس قائمة الأولويات التى يجب وضعها فى الاعتبار.

وأضاف أن هناك خطة للدولة لإنشاء الطرق المستقبلية للدولة بإضافة طرق جديدة إلى الشبكة الحالية والتى سيبدأ تنفيذها على مرحلتين بتكلفة 36 مليار جنيه ويبلغ طولها 24 ألف كيلو متر، وتتكون من 22 طريقا جديدا باستثمارات حكومية وقطاع خاص وبتنفيذ حكومى وخاص مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح "عبد العظيم" أن الهدف الأساسى من شبكة الطرق الجديدة هو التنمية فى المقام الأول ثم النقل ثانياً، لكن الأولوية للتنمية وللوصول للمناطق التى سيشملها برنامج التنمية سواء مناطق استصلاح زراعى أو تعدين ومحاجر أو مناطق صناعية أو سياحية، بالإضافة إلى نقطة مهمة أن هذه الطرق ستخدم الأمن القومى المصرى.

وشدد الخبير الدولى على أن الفائدة من الطرق الجديدة سوف يشعر بها المواطن، لأنه لأول مرة سوف تضخ الدولة مبالغ كبيرة فى البنية الأساسية وهذا يؤدى إلى تحفيز للاقتصاد ورواج وانتعاش اقتصادى، مرحباً بتشكيل لجنة لإزالة المطبات العشوائية من الطرق، بحيث تتم الاستعانة باثنين من كل محافظة لإزالة هذه المطبقات فى وجود قوة أمنية، وذلك لمواجهة ظاهرة المطبات العشوائية المنتشرة بالطرق.


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