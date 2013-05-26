عيسوي ينتهي من تصوير 8 ساعات من سيت كوم "قشطة وعسل"

كتب : هند سعد الدين منذ 59 دقيقة

صرح سيد عيسوى مخرج مسلسل السيت كوم "قشطة وعسل"، بأنه انتهى من تصوير 8 ساعات ونصف من المسلسل، وأوضح أن الـ"سيت كوم" يتكون من 10 ساعات فقط "وبهذا يكون باقى لنا ساعة ونصف ويدخل المسلسل بعدها مرحلة المونتاج والمكيساج". وأكد أنه إلى الآن لم يستقر بعد على مطرب أو مطربة لغناء "تتر" البداية والنهاية، لكن الموسيقى التصويرية لإسلام صبري، مضيفا أن كثيرا من أبطال العمل شاركوا بالغناء فى أحداثه، وهم سمير غانم وأحمد عزمى وشادى شامل وعلى حسنين.

وتابع أنه كان يصور أمس فى عمارة 5 بحي "جاردن سيتى" بمدينة الإنتاج الإعلامي، واستغرق التصوير ساعات طويلة.