استدعاء وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي للشهادة في قضية اقتحام سجن وادي النطرون



> قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية قبل قليل برئاسة المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة استدعاء اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق لسماع شهادته في جلسة 8 يونيو القادم .

كما قررت المحكمة استدعاء الضابط محمد نجم ضابط أمن الدولة بمنطقة مدينة السادات المسئول عن تسليم قيادات الاخوان ال34الى سجن 2 لسماع أقواله في جلسة الأول من يونيو القادم .

قررت المحكمة استدعاء العميد سعيد الشوربجى مدير مباجث أمن الدولة بالاسماعيلية السابق لسماع أقواله فى خطة تأمين العبور من والى قناة السويس خلال أحداث الثورة إلى جلسة 8 يونيو القادم .

كلفت المحكمة وزير الداخلية الحالى اللواء محمد أبراهيم بتقديم كشف بجميع السجناء الذين كانوا فى سجون وادى النطرون وقت أقتجامها خلال الفترة من 29الى 30يناير2011 سواء من سلم نفسه منهم أو .من لم يسلم وجنسياتهم وأذا تعذر تقديم الكشوف تقدم الوزارة الأسباب

قضت المحكمة التى أنعقدت على مدى أربع ساعات أستدعاء المسئول عن النشاط الدينى فى جهاز أمن الدولة المنحل الى جلسة 9يونيو القادم،واستعجال تنفيذ قرارات المحكمة السابقة حول تقديم المخابرات

> . العامة والحربية حو لالاحداث التى شهدتها مصر فى ثورة يناير واقتحام السجون

.كما قررت المحكمة استدعاء مدير الشركة المسئولة عن ترميم السجون بوادى النطرون وتقديم المعاينات الخاصة بعمليات الترميم الى المحكمة فى جلسة 8يونيو القادم

.كانت المحكمة أستمعت إلى اسطوانات مدمجة قدمها لفاع عن شهود وسجناء بوادى النطرون رووا تفاصيل عمليات أقتحام السجون وهروب السجناء وبينهم قيادات من جماعة الإخوان