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عمال "إبسكو" ينتقدون تجاهل الحكومة لنقل تعيينهم للشركات المنتدبين إليها

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عمال "إبسكو" ينتقدون تجاهل الحكومة لنقل تعيينهم للشركات المنتدبين إليها عمال "إبسكو" ينتقدون تجاهل الحكومة لنقل تعيينهم للشركات المنتدبين إليها

انتقد العاملون بشركة "إبسكو" المنتدبين بشركات "بتروبل، وبدر الدين، وجابكو، وعجيبة، وخالدة، وقارون للبترول" وغيرها من الشركات الأخرى، تجاهل لمطالبهم وتعينهم فى الشركات المنتدبين إليها، مؤكدين أنهم سيواصلون الدعوة للاعتصام، حتى يتم الاستجابة بتنفيذ قرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء السابق، بتعيين كل من مر على عمله 10 سنوات بالشركة المنتدبين إليها.

وقالت نشوى الجارحى، تعمل منتدبة للعمل بشركة بدر الدين، إنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بنقل تعيينهم إلى الشركات المنتدبين إليها، لافتة إلى عدم زيادة المكآفات والحوافز، رغم زيادة حجم الإنتاج اليومى من الزيت الخام والمتكثفات بشركة بدر الدين بنسبة تصل إلى 102%.

وأضافت الجارحى أن الجنزورى وعدنا بالتعيين بالشركات التى نعمل بها، ثم تراجع عن وعوده لنا رغم موافقة الشركاء الأجانب على تعيين كافة العاملين بإبسكو، لافتا إلى أن رؤساء الشركات يتذرعون بأن الشريك الأجنبى يرفض تعيين عمالة إبسكو على غير الحقيقة.

وأكدت الجارحى أننا لن نتراجع عن مطالبنا بتعييننا فى شركاتنا التى نعمل بها، ونرفض تصريحات المسئولين بإعادة هيكلة الشركة، خاصة أن تلك الشركة وهمية، ولا أحد يعلم من هم المساهمين فيها، لافتا إلى أن مدة عقود التعيين بإبسكو لا تتجاوز الخمس سنوات، وبعدها لا ندرى ماذا سيكون مصيرنا.

كان الدكتور كمال الجنزورى، قد أصدر قرارا شفهيا بتعيين كل من مر على خدمته 10 سنوات بشركة إبسكو للخدمات البترولية فى الشركات المنتدبين إليها، لكن ذلك قوبل برفض من العمالة الدائمة واعتصام العشرات منهم، احتجاجا على تنفيذ القرار.

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مصر 365

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