شكري أبو عميرة: نتفاوض مع نيللي لتقديم فوازير في رمضان

حصلنا على مسلسل تركي يعرض لأول مرة في رمضان

كتب : عاليا عبدالعزيز منذ 52 دقيقة

قال شكري أبو عميرة رئيس التليفزيون، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" عن الخطة في رمضان المقبل: "أنا ابن التليفزيون المصري ولأول مرة يتم تعيين رئيس للتليفزيون من داخله، ولذلك فأنا الأدرى بما يحتاجه في الفترة المقبلة، وسيشهد التليفزيون قريبا تصوير عدد من البرامج الجديدة، كما اشتركنا في إنتاج سبعة مسلسلات، وفي تبادل فني مع تركيا، أعطيناهم مسلسل "ليالي الحلمية"، وحصلنا على مسلسل تركي يعرض لأول مرة على التليفزيون في رمضان، وسنقدم برامج دينية للشيخ العريفي، والشيخ خالد الجندي، والداعية معز مسعود، و"خيمة رمضانية" يومية على القناة الأولى تضم كل النجوم، و"المسحراتي" في البلاد العربية، وحاليا يتم التفاوض مع نيللي لتقديم فوازير رمضانية خفيفة يبدأ تصويرها من أول يونيو المقبل، والاثنين المقبل سنجتمع بكل رؤساء القنوات لوضع الخطة الجديدة، كما أجتهد في تحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون من هيئة اقتصادية إلى هيئة خدمية تقدم خدمة عامة للمصريين.