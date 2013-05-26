أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

شكري أبو عميرة: نتفاوض مع نيللي لتقديم فوازير في رمضان

Google+ Print
شكري أبو عميرة: نتفاوض مع نيللي لتقديم فوازير في رمضان شكري أبو عميرة: نتفاوض مع نيللي لتقديم فوازير في رمضان
حصلنا على مسلسل تركي يعرض لأول مرة في رمضان

كتب : عاليا عبدالعزيز منذ 52 دقيقة

قال شكري أبو عميرة رئيس التليفزيون، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" عن الخطة في رمضان المقبل: "أنا ابن التليفزيون المصري ولأول مرة يتم تعيين رئيس للتليفزيون من داخله، ولذلك فأنا الأدرى بما يحتاجه في الفترة المقبلة، وسيشهد التليفزيون قريبا تصوير عدد من البرامج الجديدة، كما اشتركنا في إنتاج سبعة مسلسلات، وفي تبادل فني مع تركيا، أعطيناهم مسلسل "ليالي الحلمية"، وحصلنا على مسلسل تركي يعرض لأول مرة على التليفزيون في رمضان، وسنقدم برامج دينية للشيخ العريفي، والشيخ خالد الجندي، والداعية معز مسعود، و"خيمة رمضانية" يومية على القناة الأولى تضم كل النجوم، و"المسحراتي" في البلاد العربية، وحاليا يتم التفاوض مع نيللي لتقديم فوازير رمضانية خفيفة يبدأ تصويرها من أول يونيو المقبل، والاثنين المقبل سنجتمع بكل رؤساء القنوات لوضع الخطة الجديدة، كما أجتهد في تحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون من هيئة اقتصادية إلى هيئة خدمية تقدم خدمة عامة للمصريين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة