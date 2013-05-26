مرسي يلتقي سيلفا كير لدعم التعاون بين مصر وجنوب السودان

كتب : أحمد البهنساوي وصالح إبراهيم الأحد 26-05-2013 15:11

التقى الرئيس محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعد ظهر اليوم، على هامش مشاركته في القمة الإفريقية بأديس أبابا، الرئيس "سيلفا كير ميارديت" رئيس جنوب السودان.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن الرئيس مرسي استهل المقابلة بالتأكيد على حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وجنوب السودان، والبناء على التواجد المصري الحالي بجنوب السودان في مجالات الكهرباء، والصحة، والتعليم، والتنمية البشرية.

من ناحية أخرى، شدد الرئيس على اعتزام مصر مواصلة التعاون في مجال المياه والري مع جنوب السودان، وأهمية الدور الجنوب سوداني في تعزيز التعاون بين دول الحوض مستقبلاً.

كما رحب مرسي بالتطورات الإيجابية الأخيرة بين السودان وجنوب السودان، خاصة بعد التوقيع على اتفاقيتي تصدير النفط والترتيبات الأمنية بين الخرطوم وجوبا في مارس 2013 بهدف تنفيذ الاتفاقات التي تم توقيعها بين البلدين في سبتمبر 2012 .

وأكد علي مواصلة مصر دورها سواءً على المستوى الثنائي، أو من خلال عضويتها في مجلس السلم والأمن الأفريقي، لتعزيز علاقات السلام وجهود تسوية باقي القضايا العالقة بين الطرفين.

واستمع الرئيس إلى آخر تطورات المفاوضات بين الرئيسين البشير، و"سلفا كير" حول القضايا العالقة، بما في ذلك منطقة أبيي، وأكد على أهمية مواصلة لقاءات القمة بين الرئيسين "البشير وسلفا كير" وصولاً إلى التوافق المنشود حول هذه القضايا.