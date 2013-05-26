تقرير - يوفنتوس يغري زميل حجازي بقميص ديل بييرو

أشارت تقارير إيطالية إلى أن يوفنتوس يحاول إغراء ستيفان يوفتيتش لاعب فيورنتينا بإرتداء القميص رقم 10 والذي لم يرتديه أحد بأمر من يوفنتوس منذ رحيل أليساندرو ديل بييرو عن الفريق.

وكان يوفتيتش -23 عاما- قد ارتبط بالانتقال لعدد من الأندية الأوروبية أبرزها أرسنال ولكن على ما يبدو المفاوضات تعثرت بعد أن أكد وكيل اللاعب بأن يوفتيتش قد يفضل البقاء في إيطاليا.

ويحاول يوفنتوس تدعيم خط هجومه على الرغم من ضمه للأسباني فيرناندو لورينتي حيث ربطته تقارير بالإرجنتيني جونزالو إيجواين مهاجم ريال مدريد وكذلك مواطنه كارلوس تيفيز مهاجم مانشستر سيتي.

وكان يوفتيتش الذي يزامل المصري أحمد حجازي في فيورنتينا قد أخبر ناديه بأنه يريد الرحيل عن الفريق ووضع الفريق سعر للاعب 30 مليون يورو.