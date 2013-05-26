أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير - يوفنتوس يغري زميل حجازي بقميص ديل بييرو

Google+ Print
تقرير - يوفنتوس يغري زميل حجازي بقميص ديل بييرو تقرير - يوفنتوس يغري زميل حجازي بقميص ديل بييرو

أشارت تقارير إيطالية إلى أن يوفنتوس يحاول إغراء ستيفان يوفتيتش لاعب فيورنتينا بإرتداء القميص رقم 10 والذي لم يرتديه أحد بأمر من يوفنتوس منذ رحيل أليساندرو ديل بييرو عن الفريق.

وكان يوفتيتش -23 عاما- قد ارتبط بالانتقال لعدد من الأندية الأوروبية أبرزها أرسنال ولكن على ما يبدو المفاوضات تعثرت بعد أن أكد وكيل اللاعب بأن يوفتيتش قد يفضل البقاء في إيطاليا.

ويحاول يوفنتوس تدعيم خط هجومه على الرغم من ضمه للأسباني فيرناندو لورينتي حيث ربطته تقارير بالإرجنتيني جونزالو إيجواين مهاجم ريال مدريد وكذلك مواطنه كارلوس تيفيز مهاجم مانشستر سيتي.

وكان يوفتيتش الذي يزامل المصري أحمد حجازي في فيورنتينا قد أخبر ناديه بأنه يريد الرحيل عن الفريق ووضع الفريق سعر للاعب 30 مليون يورو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع