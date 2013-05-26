أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

"الجنح" تقضي بعدم قبول الدعوى في قضية اتهام أحمد عز بالتهرب من الضرائب

Google+ Print
"الجنح" تقضي بعدم قبول الدعوى في قضية اتهام أحمد عز بالتهرب من الضرائب "الجنح" تقضي بعدم قبول الدعوى في قضية اتهام أحمد عز بالتهرب من الضرائب

كتب : هيثم البرعي منذ 24 دقيقة

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، بعدم قبول الدعوى في قضية اتهام أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني "المُحل" بالتهرب من سداد 10 ملايين و680 ألفاً ضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي عز الدخيلة وعز القابضة، وذلك لسابقة الفصل فيها، بالجناية رقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة، والتي قضت فيها محكمة الجنايات بحبس "عز" 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد البغدادي وأمانة سر محمد صبحي.

كان المستشار أيمن عبد الرازق، المحامي العام لنيابات التهرب الضريبي، أحال "عز" إلى المحاكمة، بعد أن أثبتت التحقيقات تهربه من سداد 10 ملايين و680 ألف جنيه، كضريبة مستحقة على أرباح شركتيه التي بلغت 42 مليونا و800 ألف جنيه خلال الفترة من 2000 إلى 2010.

وكان فحص الجهاز المركزي للمحاسبات للقوائم المالية لشركة عز الدخيلة، كشف أنه خلال الربع الأول من العام المالي 2012 عن وجود 9.1 مليون جنيه تعويضات وضرائب مستحقة على رجل الأعمال أحمد عز، لم يتم تسديدها وفقا لتقرير إدارة مكافحة التهرب الضريبي، بموجب القضية 457 لسنة 2011 المتعلقة بمبالغ محولة لشركتي "عز أوروبا"، و"عز المملكة المتحدة"، بما يخالف أحكام المادة 111 مكرر من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة