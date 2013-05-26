بالصور.. طالبة تشعر بألم الولادة أثناء الامتحان وتضع المولود بمستشفى بالفيوم

انجبت الطالبة عزة ابراهيم محمود احمد بالصف الثالث الثانوى التجارى بالفيوم مولودها الاول محمد ، حيث شعرت بآلام الولادة أثناء ادائها لامتحان التربية الاسلامية بلجنة 129 بمدرسة السلام الاعدادية بالفيوم، وقام رئيس اللجنة محمد فخر الدين عبده بنقلها إلى لجنة خاصة لاستكمال الامتحان برعاية المشرفة الصحية رقية عبد العزيز والتى قامت بنقل الطالبة فى سيارة إسعاف الى منزل زوجها محمود غريب عبد السلام بقرية التوفيقية بمركز سنورس بالفيوم.

ووضعت الطالبة مولودها الأول محمد فى الواحدة صباحا بعد نقلها الى المستشفى ثم الى طبيبها الخاص والذى قام بتوليدها ولادة طبيعية.

وكلف المهندس احمد على احمد محافظ الفيوم محمود العمريطى وكيل وزارة التربية والتعليم بالتوجه الى لجنة الطالبة والاطمئنان على اتباع الاجراءات القانونية السليمة معها وفق القوانين لاستكمال امتحانها.

توجه وكيل الوزارة والتقى رئيس اللجنة الذى أكد له على انه يجب على اهل الفتاة التقدم بطلب اعتذار عن اداء الامتحان للسماح لها بدخول الامتحان فى جميع المواد فى الدور الثانى لحالتها الصحية ولمنع اللجان الخاصة تحت اى ظرف وبعدها توجه وكيل الوزارة بنفسه لزيارة الطالبة والاطمئنان على صحتها وابلاغ اسرتها وزوجها بالاجراءات القانونية التى يجب القيام بها للاعتذار عن اكمال الامتحان والسماح لها بدخول امتحانات الدور الثانى.

عبرت وردة احمد السيد والدة الطالبة عن سعادتها بزيارة وكيل الوزارة كما اعرب زوج الطالبة عن فرحته بمولوده الاول محمد والذى انساه الفرح بها التوجه الى لجنة الامتحان لتقديم اعتذار عن اللجنة موجها التحية الى جميع العاملين بلجنة الامتحان وقيادات التعليم على الرعاية التى تمت لزوجته بالرغم من عدم وجوده وعن تقديم كافة الخدمات لها وحتى نقلها بسيارة الاسعاف الى منزل زوجها حسب رغبة اهلها.