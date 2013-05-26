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هدم 40 ألف بناء فى إسطنبول ضمن مشروع التحول العمرانى

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هدم 40 ألف بناء فى إسطنبول ضمن مشروع التحول العمرانى هدم 40 ألف بناء فى إسطنبول ضمن مشروع التحول العمرانى

أعلن مدير مشروع التحول العمرانى فى وزارة البيئة التركية "بولنت بابا أوغلو"، أن 40 ألف بناء تم هدمه فى مدينة إسطنبول وحدها منذ إعلان رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان البدء بمشروع التحول العمرانى فى تركيا وهدم الأبنية القديمة وبناء أبنية جديدة.

وأضاف "بابا أوغلو" فى تصريحات نقلتها صحيفة "حريت" التركية، أن المشروع الذى بدأ تنفيذه فى أواخر العام الماضى سيطال الملايين من الأبنية فى مختلف المدن التركية، بسبب قدمها وتعرضها لخطر الزلازل، موضحاً أن 40 ألف بناء فى إسطنبول تم هدمها فى إطار هذا المشروع، وسيتم هدم 50 ألف بناء آخر خلال الشهور الـ6 القادمة.

وكانت التركية قد حددت ملايين الأبنية القديمة المعرضة لخطر الزلازل فى تركيا من أجل هدمها وبناء أبنية ذات مواصفات عالمية من حيث تحمل الكوارث الطبيعية ومقاومة الزلازل والتقلبات الجوية، وهذا ما أطلق عليه أردوغان اسم "مشروع التحول العمرانى".

جدير بالذكر أن 4 آلاف شخص فقدوا حياتهم تحت الأنقاض فى زلزال "صقاريا" عام 1999 بسبب سوء الأبنية حينذاك وعدم وجود بنية تحتية وأساسات مقاومة للزلازل، الأمر الذى أجبر الحكومة على التفكير وإعادة النظر فى سلامة البناء لكون تركيا من أكثر المناطق المهددة بالزلازل.

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مصر 365

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