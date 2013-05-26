مرضى الحموضة المتكررة معرضون للإصابة بسرطان الحلق

حذرت دراسة طبية من أن مرضى الحموضة وارتجاع المرىء الذين يتعرضون لمثل هذه الحالات بصورة مستمرة معرضون بنسبة 78% لفرص الإصابة بسرطان الحلق.

وأوضح الباحثون أن المرضى الذين ينتظمون فى تناول مضادات الحموضة تقل مخاطر إصابتهم بسرطان الحنجرة بنسبة 41%، حيث تؤذى الحرقة المستمرة فى هذه المنطقة الحساسة خلايا المرىء المختلفة لتحولها إلى خلايا غير طبيعية وبالتالى تزيد مخاطر السرطان.

> وشدد الباحثون على أهمية تقليل الإحساس بهذا الحرقان عن طريق الإقلاع عن التدخين والكحوليات بالإضافة إلى الكافيين والأطعمة الحريفة.