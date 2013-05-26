Nicole Kidman ملكة مهرجان كان 2013

منذ إعلان اسم النجمة الأستراليّة Nicole Kidman ضمن لجنة التحكيم لمهرجان كان السينمائي 2013 كنّا في انتظار رؤيتها متألقة بأجمل الإطلالات على السجادة الحمراء.

كانت Nicole Kidman عند حسن ظننا فمن اليوم الأول علمنا أنها ستكون ملكة مهرجان هذا العام عندما رأيناها متألقة بفستان جميل بألوان صيفية رائعة من Dior, نسقته مع حذاء بلون مشرق وجميل وتسريحة شعر جريئة. وفي إطلالة أخرى تألقت النجمة بفستان برّاق غلب عليه اللونان الأزرق والأسود حمل توقيع مصممتها المفضّلة L'Wren Scott.

ظهرت Nicole مؤخرًا بأحد أجمل الإطلالات التي قدمتها دار Marchesa خلال مهرجان كان السينمائي إذ اختارت فستانًا فخمًا بلون محايد، ومشت كالعروس على السجادة الحمراء .

أكثر ما يعجبنا في إطلالات Nicole Kidman هو اعتمادها للستايل الناعم في الماكياج وتسريحة الشعر، وهو ما يجعل إطلالتها متناسقة وجميلة.

شاهدي أجمل إطلالات Nicole Kidman خلال أيام مهرجان كان السينمائي وأخبرينا هل تستحق لقب "ملكة مهرجان كان 2013".