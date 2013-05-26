Carey Mulligan أجمل نجمات كان

نجحت النجمة Carey Mulligan في الظهور بأجمل الإطلالات خلال أيام مهرجان كان، وخطفت عدسات المصورين على السجادة الحمراء بجمال إطلالاتها ونعومة اختيارتها.

في هذا الموضوع سنعطي الممثلة الشابة لقب "أجمل نجمات المهرجان"؛ حيث تألقت Carey بأجمل الإطلالات التي ظهرت على سجادته الحمراء، وفي المؤتمرات الصحافية النهارية كذلك.

فاجأتنا النجمة بأجمل الإطلالات منذ اليوم الأول في المهرجان حيث اختارت فستانًا ورديًّا ناعمًا من Dior في أول ظهور لها على السجادة الحمراء في كان. ويبدو أنّ اللون الأسود هو اللون المفضل عند Carey Mulligan إذ تكرر ظهوره في كافة إطلالاتها في المهرجان .

في هذا الموضوع اخترنا لكِ أجمل الإطلالات التي ظهرت بها Carey Mulligan في مهرجان كان السينمائي. فهل هي "أجمل نجمات المهرجان" برأيكِ؟