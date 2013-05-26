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دراسة: أدوية الكوليسترول تزيد من خطر الإصابة بـ«السكر»

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دراسة: أدوية الكوليسترول تزيد من خطر الإصابة بـ«السكر» دراسة: أدوية الكوليسترول تزيد من خطر الإصابة بـ«السكر»

كتب : إنجى الطوخى منذ 55 دقيقة

على الرغم من أن الأمراض الناتجة عن ارتفاع مستوى الكوليسترول فى الدم كثيرة، وتمثل أمراض القلب أخطرها على الإطلاق، فإن دراسة حديثة أثبتت أن الإكثار من تناول الأدوية المخفضة للكوليسترول فى الدم قد يكون سبباً فى الإصابة بمرض «السكر». الدراسة التى أجريت على 1.5 مليون مواطن بكندا ونشرتها صحيفة «الديلى ميل» البريطانية أكدت أن خطر الإصابة بمرض «السكر» يزيد إلى 10% مع هؤلاء الذين يتناولون عقار الـ«سيمفاستاتين» الأكثر شيوعاً لتقليل نسبة الكوليسترول بالدم، بينما يصل خطر الإصابة إلى 22% لمن يتناول عقار الـ«أتورفاستاتين»، ويصل إلى 9% لمن يتناول عقار الـ«ستاتين». وشملت الدراسة العديد من العقاقير التى يصفها الأطباء لخفض الكوليسترول مثل «فلوفاستاتين، فاستاتين، برافاستاتين، سيمفاستاتين، أتورفاستاتين، وروزيوفاستاتين»، واعتبرت أن الزيادة فى استخدام تلك العقاقير تؤدى إلى الاختلال فى إفراز الإنسولين، ما يؤدى إلى زيادة نسبة الإصابة بمرض «السكر». الدكتورة مورين تالبوت، بمؤسسة القلب البريطانية، قالت إنه على الرغم من تلك النتائج فإن هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها عند تحديد الإصابة بمرض «السكر» مثل زيادة الوزن وتاريخ العائلة وجنس المريض.

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