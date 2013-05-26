ما أضرار الإكثار من القهوة على الجسم؟

تسأل قارئة، أشرب القهوة بصفة مستمرة على مدار ساعات النوم وهو ما يصيبنى بالأرق عند النوم، فما هى آثار مادة الكافيين على الجسم؟

تجيب على هذا التساؤل دكتورة شريفة أبو الفتوح استشارى التغذية العلاجية قائلة إن القهوة هى المصدر الأساسى للكافيين وقد أثبتت الكثير من الأبحاث مضار كثيرة فى حالة تناول أكثر من 3 أكواب يوميا فمثلا فى النساء تقل فرص الحمل عندهن بنسبة تقدر بـ 25% كما أن الكافيين يسبب ارتفاعا مؤقتا فى ضغط الدم، كما أنها تزيد من معدل إخراج الكالسيوم مما يؤدى إلى الإصابة بهشاشة عظام لذلك عليك بعدم تجاوز الثلاثة فناجين، وعليك بزيادة تناول الأغذية التى تحتوى على الكالسيوم مثل الألبان خالية الدسم والخضراوات الخضراء تقليل تناول الشيكولاته، الكولا، والمشروبات الغازية الأخرى، المحتوية على الكافيين ولابد من شرب 2 كوب ماء مع كل كوب قهوة حيث إن القهوة مدرة للبول وقد تؤدى إلى الجفاف إذا لم يعط الجسم كمية كافية من السوائل.