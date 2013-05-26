نقابة القطاع الخاص: قطع الكهرباء سيزيد من فصل العمال وتأخر الرواتب

أكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين فى القطاع الخاص أن رجال الأعمال سيضطرون للفصل التعسفى للعمال لأنهم لم يستحملوا وجود عمالة كثيفة فى المصانع فى ظل كثرة انقطاع التيار الكهربائى وضعف الإنتاج وغرامات التأخير فى توريد الطالبيات الملتزم بها صاحب العمل، بالإضافة إلى تأخير صرف مرتبات العمال.

وأشار فى تصريحات خاصة إلى أن انقطاع الكهرباء يدل على عدم وجود رؤية للحكومة فى إدارة البلاد، متسائلا كيف تحث الحكومة ليلا ونهارا على الإنتاج والعمل وليس لديها خطة مستقبلية واضحة لإدارة أزمة انقطاع التيار الكهربائى؟

وأضاف خليفة أن انقطاع التيار الكهربائى له سيؤثر على عدم التزام المصانع بالوفاء بالتزامها تجاه الطلبيات والعقود التى التزمت بها مع عملائها مما يؤدى إلى خسائر كبيرة أولها دفع غرامات التأخير التى التزمت بها فى العقود التى وقعت عليها مع العملاء لعدم التزامها بمواعيد التوريد.