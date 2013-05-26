بجاتو: هاتولي دليل على عدم تنفيذ الرئيس لأي حكم قضائي

كتب : محمد عاشور منذ 16 دقيقة

قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية، إنه في منتهى الأسى لما تعرض له القضاء المصري في العاميين الماضيين، مشيرا إلى أنه ليس من دور القضاة أن يرضوا الرأي العام، مؤكدا أن القاضي يحكم وفقا لما يمليه عليه ضميره فقط.

وأضاف بجاتو، خلال لقائه ببرنامج "جملة مفيدة"، أن الرئيس محمد مرسي لم يخالف، حتى الآن، تنفيذ أي حكم قضائي، وتابع: "لا أحمل الرئاسة جرم الاعتداء على القضاء بدون دليل، هاتولي دليل إن الرئيس لم ينفذ أي حكم".

وأشار بجاتو إلى أن كل السلطات لا تحب أن تتقيد بأى قيد، لكن السلطة القضائية هي قيد على باقي السلطات، مضيفا أن مشكلة السلطة القضائية أنها قيد يكبل السلطات الأخرى.

وقال وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، إننا بصدد تشريع قانون يحفظ استقلال السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه سيحضر مؤتمر العدالة كممثل عن الحكومة، وتابع: "أنا قادر على عبور أية حواجز".

وأكد بجاتو، ان من واجبه الدفاع عن استقلالية القضاء، مثل دفاعه عن استقلالية السلطات الأخرى المنتخبة.