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لاعب منتخب الشباب يرتبط ببطل الدوري البولندي

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لاعب منتخب الشباب يرتبط ببطل الدوري البولندي لاعب منتخب الشباب يرتبط ببطل الدوري البولندي

توج ليجيا وارسو، الذي ضم محمد عصام لاعب منتخب شباب قبل أيام، بلقب الدوري البولندي يوم السبت بشكل مفاجئ.

وأعلن الفريق البولندي قبل أيام عن تعاقده مع عصام لاعب وادي دجلة السابق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية التعاقد مع بعقد طويل الأمد في حالة تألقه.

عصام البالغ من العمر 19 عاما والذي لعب مع منتخب شباب مصر خضع للاختبار مع وارسو لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن يوقع عقد إعارته.

ولم يشارك عصام لاعب الوسط المهاجم مع الفريق الأول لوارسو، لكنه لعب في الأيام الأخيرة دورة ودية مع فريق الشباب سجل خلالها هدفين.

واقتنص ليجيا وارسو لقب الدوري عقب خسارة ملاحقه ليخ بونزان بهدفين دون مقابل أمام بودبيسكيدزي.

فقد تعادل وارسو مع فيدزيو بهدف لمثله لم يكن أحد يتوقع اليوم أن يحتفل ليجيا وارسو بالدوري إلا أن النتيجة المفاجئة لمباراة ليتش بونزان تسببت في تفجر حالة من السعادة بين مشجعي فريق العاصمة.

لقب موسم 2012-2013 هو التاسع في تاريخ فريق العاصمة البولندية.

وبهذا يكون ليجيا وارسو حصل هذا الموسم على الثنائية حيث كان سبق وفاز بالكأس.

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