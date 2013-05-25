بايرن ميونيخ يلحق بأوكلاند والرجاء في مونديال الأندية

بات بايرن ميونيخ الألماني رابع الفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية 2013 المقرر إقامتها في المغرب.

وحقق البافاري لقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي.

أول المتأهلين كان فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بتحقيق لقب دوري أبطال أوقيانوسا يوم الأحد الماضي بالفوز على وايتكاري يونايتد الأسترالي 2-1.

ثاني المتأهلين كان فريق مونتيري المكسيكي، الذي اقتنص لقب بطولة الكونكاف على حساب مواطنه سانتوس لاجونا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

أما ثالث المتأهلين فهو الرجاء البيضاوي الذي حسم قبل ساعات لقب الدوري المغربي بالفوز على الدفاع الحسيني 2-1.

ويشارك بطل المغرب في البطولة بصفته ممثل البلد المضيف.

وتنتظر البطولة تحديد ممثل أمريكا الجنوبية، التي ستشهد مباراة نهائي كأس ليبرتادوريس يوم 24 يوليو المقبل.

كما سيحدد شهر نوفمبر المقبل بطل دوري أبطال إفريقيا وأخر المتأهلين إلى المونديال.