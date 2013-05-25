نصرالله: لا قيمة لأي قرار بإدراج "حزب الله" على لائحة الإرهاب

كتب : أ ف ب منذ 35 دقيقة

رأى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، اليوم ألا قيمة لأي قرار قد يصدر عن الاتحاد الأوروبي بإدراجه على لائحة المنظمات الإرهابية، ومثل هذا القرار "لا يقدم ولا يؤخر" في شيء.

وقال في خطاب ألقاه عبر شاشة عملاقة أمام حشد من أنصاره في الذكرى الـ13 للانسحاب الإسرائيلي من لبنان، "نحن منذ زمن بعيد على لائحة المنظمات الإرهابية، هذا حبر على ورق لا يقدم ولا يؤخر شيئا".

وأضاف "أوروبا ترى أننا نغير المعادلة في المنطقة، نحن نفتخر بهذا. أما لائحة الإرهاب الخاصة بكم فاغلوها واشربوا ماءها"، وهو تعبير لبناني شائع للقول ألا قيمة لهذه الورقة.

وأضاف نصرالله "أقول لأهلنا الذين يثقون بالمقاومة ويراهنون عليها، أن مقاومتكم ستبقى معكم تدافع عنكم وستبقون دائمًا مرفوعي الرأس منتصرين".

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الأربعاء أن بلاده ستقترح إدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الاتحاد الأوروبي للمجموعات الإرهابية بسبب دعمه لنظام دمشق.