افتتاح المؤتمر الأول للطاقه وتاثيرها علي الاقتصاد المحلي الإثنين القادم

تفتتح شركة المال GTM اعمال مؤتمر ” الطاقة والاقتصاد ” يوم الاثنين 3 يونيو القادم بفندق ماريوت – الزمالك بحضور عدد كبير من الخبراء في قطاع الطاقة لمناقشة التحديات التي تواجه مصر وتحديد الفرص والحلول الجديدة للتغلب على تلك التحديات.

يشارك فى المؤتمر كبار الخبراء من القطاعين الخاص والحكومى والمؤسسات الأكاديمية لتبادل الأفكار حول تحديات قطاع الطاقة في مصر وسوف يناقش المؤتمر عدة قضايا رئيسية منها صناعة النفط والغاز، الاستثمار في البنية التحتية، العرض والطلب، وقضايا التسعير والاستثمار الأجنبي المباشر و استخدام الطاقة المتجددة وتكاليف الوقود.

قال أشرف محمد نجيب العضو المنتدب لشركة المال GTM “انه ليس هناك وقت أفضل من الآن لنلقي نظرة فاحصة على امكانية تحقيق التوازن بين احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية في مصر، خاصه ان الازمه التي تمر بها مصر من انقطاع التيار الكهربائي تزداد يوماً بعد يوم فى العاصمة والمدن الكبرى، فى الوقت الذى تعيش فيه المناطق الريفية والمجتمعات الصغيرة أسابيع دون كهرباء ” .

اشار نجيب الى ان ارتفاع تكاليف الوقود يشكل ضغطا كبيرا خاصة و ان هناك فجوه بين العرض والطلب كما أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ادي إلى زيادة الاثار السلبية على احتياجات مصر الحاليه من الطاقة. بالإضافة إلى ذلك فان سياسة دعم الطاقة في مصر لم يعد ممكنا ان تستمر في مستوياتها الحالية، وبالتالي فإنه من الأهمية تحديد الحلول الممكنة لافضل إدارة لمصادر الطاقة في مصر.

قالت نانسي مغربي المدير التنفيذي لشركه المال GTM ان المؤتمر يناقش علي مدار 3 جلسات عدة قضايا اساسية ، اولا “سياسة الطاقة في مصر ومتطلبات الإصلاح الهيكلي ” حيث يتم تسليط الضوء علي أزمة الطاقة التي تزداد سوءا، والتي ظهرت من خلال طوابير طويلة من السيارات أمام محطات البنزين في كل المحافظات اضافة الي انقطاع التيار الكهربائي في كل من المجتمعات الحضرية والصناعية ، كما سيتم مناقشه الاستراتيجية الحاليه لادارة الطاقة و استخدام الطاقه المتجددة وفرص الاستثمار في البنية التحتية، والتسعير ومسؤوليات القطاع الخاص والحكومة في التخطيط لمستقبل احتياجات مصر من الطاقة و يتحدث بها اسامه كمال وزير البترول السابق ،الدكتورة أمينة غانم، مدير المجلس الوطني للتنافسية، عمرو القاضى-المدير العامECOCEM الصناعية الإيكولوجيا مصر ،الدكتور محمد فاروق، عضو لجنة الطاقة بمجلس الشورى ،الدكتور محمد صلاح السبكي، مديرمركز بحوث الطاقة ،الدكتور صلاح الحجار – أستاذ ورئيس الهندسة الميكانيكية-الجامعة الأمريكية في القاهرة ،الدكتور تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعة المصري ،وائل زيادة رئيس بحوث المجموعة المالية هيرميس .

اشارت مغربي ان دخول رجال الاعمال للاستثمار في مجال الطاقه –وهي استثمارات ضخمة و طويلة الاجل – يتطلب جهد حكومي متمثل في استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية ، والاعلان عن استراتيجية واضحة للعمل من خلالها مع وجود ضمانات حكومية لاقامه بيئة اقتصادية وسياسية مستدامة ومستقرة في مصر.

و تناقش الجلسة الثانيه ” مستقبل الطاقة التقليدية في مصر” حيث اكد العديد من الخبراء بقطاع الطاقة في جميع أنحاء العالم علي اهمية الانتقال من الطاقه التقليدية إلى المصادر المتجددة للحفاظ على نموها مع تسليط الضوء علي فرص القطاع الخاص في هذا المجال الواعد و يتحدث بها ماركو فرجيدو – مؤسس والمدير العام إدارة Frienergy ،الدكتور صلاح عرفة – أستاذ الفيزياء-الجامعة الأمريكية في القاهرة ،الدكتور سيد عبد الحميد، عضو في المجموعات الاستشارية للوكالة IAEA-DG ،المهندس شعبان خلف الرئيس التنفيذي لهيئه الطاقة المتجددة، الدكتور صلاح الحجار استاذ و رئيس الهندسة الميكانيكية الجامعة الامريكية بالقاهرة ،محمد ايمن قورة رئيس مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي لشركه كونسوقرة.

وتناقش الجلسة الثالثة امكانيه استخدام الطاقه الشمسية في مصر حيث تؤكدالدراسات أنه مع المعدل الحالي للاستهلاك سوف تستنفذ كل موارد الوقود التقليدى بنهاية العقد الحالى، مؤكدة على ضرورة تطوير مصادر أرخص للطاقة المتجددة، منها تطبيقات الطاقة الشمسية و التى يمكن أن تلعب دورا هاما حيث تعد مصر واحدة من المناطق الرئيسية في العالم التي تحظي بالطاقة الشمسية عالية الكفاءةويتحدث بها السيد أحمد جاد، رئيس بحوث الأسهم والمنتج – EFG هيرميس، احمد زهران – الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك KarmSolar ،الدكتور مارسيل سيبل ميد ENEC ،المهندس. محمد السعداوي المدير العام طاقة مصر ، الدكتور سمير عياد – أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة بنها وفى هذا النقاش سيتم تسليط الضوء على أهمية تنمية الطاقة الشمسية في مصر والتصدي للتحديات التي تواجه التكنولوجيا في مصر. سوف يشارك المتحدثون بالمناقشة مع الحضور الفرص المتاحة في القطاع وقصص النجاح الحالي في السوق والتي تدل بوضوح على كفاءة تكنولوجيا الطاقة الشمسية في توليد الطاقة المتجددة.

و تحت عنوان ” الصناعة والطاقة في مصر”سبل الابقاء علي المميزات الصناعية للسوق المصري تدور الجلسه الرابعه من المؤتمر خاصة وان القطاع الاستثمار في مصر يصنف علي انة من الواجهات الاستثمارية الرخيصة في كلا من الطاقة واليد العاملة حيث يمثل دعم الطاقة في مصر عامل الجذب الرئيسي للصناعة وخاصة للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ولكن مع الغاء دعم الوقود الجزئي للصناعة الثقيلة و ازمه الوقود الحالية اصبح الوضع متردي وبات على الصناعات في مصر الحصول على احتياجاتها من الطاقة لانتاج منتجات بأسعار معقولة.

في هذه الجلسة، سوف يتم استضافة كبار الخبراء من القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات الأكاديمية لتبادل الأفكار حول أثر توافر الطاقة على الصناعات الخفيفة والثقيلة. والتحديات التي تواجه أصحاب المصانع الحالية والمستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى الدخول في السوق المصري ويتحدث بها احمد عفيفي العضو المنتدب شركة بروترد ،هشام عيسي رئيس تغير المناخ بجهاز شئون البيئة، خالد غريب المدير الإقليمي لشركه لافارج مصر، محمد علي ابو حشيش – نائب رئيس مجلس الإدارة المصرية الدولية للتوكيلات الملاحية والخدمات ،

> محمد قاسم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تجارة العالم ، الدكتور شريف الجبلى – رئيس الغرفة المصرية للصناعات الكيماوية ،الدكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الطاقة والصناعة في مجلس الشورى.