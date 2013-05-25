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كيف تتم عملية التمثيل الغذائى بجسم الإنسان؟

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كيف تتم عملية التمثيل الغذائى بجسم الإنسان؟ كيف تتم عملية التمثيل الغذائى بجسم الإنسان؟

عملية التمثيل الغذائى للكائنات الحية تتم من خلال مجموعة تفاعلات كيميائية مختلفة، بواسطة العوامل الإنزيمية، بغرض الحصول على الطاقة أو بناء الأنسجة.

وأشار د. خالد المنباوى، أستاذ طب الأطفال بالمركز القومى للبحوث، إلى أن كل كائن متعدد الخلايا يمد كل خلية من خلاياه بالطاقة اللازمة، لحفظ هذه الخلايا، ولأداء وظائفها ولنموها، والحفاظ على درجة حرارتها فى معدلها المناسب.

أما استقلاب الطاقة فهى عملية يتم بموجبها تحويل الطاقة الكيميائية التى يوفرها الطعام إلى أشكال أخرى من الطاقة، التى تعتبر أساسية لجميع وظائف الجسم.

وأشار المنباوى إلى أن هذه العملية تتألف من مرحلتين، الأولى عملية البناء والابتناء، وهى عملية تركيب وبناء المركبات الكيميائية المركبة والمعقدة، التى تحتاج دائما إلى إدخال الطاقة لإتمام هذه النوعية من العمليات البناءة.

أما الثانية فهى عملية الانتقاض أو التكسير، وهى التى يحدث فيها تفتيت وتكسير الجزيئات المعقدة إلى أجزاء أكثر صغرا.

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