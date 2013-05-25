بكاميرا مثبته في رأسه .. نيمار يسجل مرانه الأخير مع سانتوس

ساو باولو (إفي) - ظهر نجم سانتوس البرازيلي نيمار دا سيلفا، بكاميرا مثبته في رأسه، خلال مشاركته في مران الفريق السبت استعدادا لمواجهة فلامنجو في الدوري المحلي.

وأراد نيمار تسجيل كل اللحظات الخاصة بالمران، الذي سيكون الأخير له مع الفريق البرازيلي، حيث سيودع الجماهير بعدها في لقاء فلامنجو.

وتؤكد وسائل الإعلام المحلية والإسبانية انتقال نيمار (21 عاما) الوشيك لصفوف برشلونة، مقابل 40 مليون يورو، رغم وجود رغبة كبيرة لدى ريال مدريد لشراءه وبقيمة أكبر.

وكانت قناة (تي في 3) الكتالونية قد أكدت السبت أن برشلونة سيعلن الأحد، بأقصى تقدير، عن صفقة ضم نيمار.

وكان سانتوس قد أعلن في وقت متأخر من ليل الجمعة، عقب اجتماع طويل، عن وجود عرضين من إسبانيا لضم نيمار (برشلونة وريال مدريد)، وانه سيترك اللاعب (21 عاما) يختار مستقبله بنفسه.