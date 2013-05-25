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قطع طريق قرية شباس الملح بدسوق بسبب مشاجرة بين عائلتين

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قطع طريق قرية شباس الملح بدسوق بسبب مشاجرة بين عائلتين قطع طريق قرية شباس الملح بدسوق بسبب مشاجرة بين عائلتين

(أ. ش. أ)

قطع أفراد عائلتين بقرية شباس الملح بمركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ، مساء اليوم السبت، بقطع الطريق بمدخل القرية وإشعال النيران فى إطارات السيارات على الطريق بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين بالقرية ورفض كل طرف الجلوس مع الطرف الثانى لحل الخلاف بصفة ودية.

كما قاموا بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء وزجاجات المولوتوف، وحدوث حالة من الفوضى والكر والفر داخل القرية.
> وانتقلت على الفور قوة أمنية من الشرطة لتهدئة الموقف وفتح الطريق، إلا أن أحد أفراد المشاجرة أطلق أعيرة نارية فى الهواء لإرهاب قوات الأمن، فتعاملت معهم القوة بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء لتفريقهم.. وقد نتج عن الاشتباكات إصابة أحد الأفراد من الأهالى بطلق نارى، كما تم ضبط بندقية خرطوش بحوزة (محمد.ص.أ-23 سنة)، وتم استدعاء قوات إضافية للسيطرة على الموقف المشتعل بين العائلتين بالقرية..
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