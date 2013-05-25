قائمة الزمالك أمام الاتحاد بلا أجانب

أعلن جورفان فييرا المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في مباراة الدوري الممتاز المؤجلة من الجولة الـ10 وتضم 19 لاعبا.

ويغيب عن الزمالك البوركينابي عبد الله سيسيه مهاجم الفريق للإصابة، والكاميروني أليكسيس موندومو للإيقاف، بينما يعود أحمد سمير للقائمة.

وضمت القائمة كلا من:

في حراسة المرمى: عبد الواحد السيد – محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: صبري رحيل – أحمد سمير – محمود فتح الله – حمادة طلبه – أحمد مجدي – عمر جابر

الوسط: نور السيد – إبراهيم صلاح – محمد عبد الشافي – أحمد حسن – إسلام عوض – محمد إبراهيم – سعيد "قطة" – حازم إمام – أحمد توفيق – أحمد عيد

الهجوم: أحمد جعفر

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