بالأرقام – عودة وليد سليمان تصنع الفارق مع الأهلي

العديد من العناصر اجتمعت في وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي العائد من الإصابة، ساهمت في رفع مستوى المارد الأحمر.

سليمان غاب عن المارد الأحمر لما يقرب من خمسة شهور، وجائت عودته لتضيف إلى الأهلي وفقا لما توضحه الأرقام.

المشاركة لمدة 90 دقيقة مع الأهلي أمام إنبي، في المباراة التي انتهت بفوز الأول 5-1، أظهرت قدرات الحاوي على صنع الفارق.

سليمان كان من ضمن أكثر لاعبي الأهلي محاولة على مرمى الفريق البترولي، بدون أحتساب ركلة الجزاء التي سددها.

ونجح سليمان الذي يفرض عليه مركزه القيام بدور هجومي بحت، في تنفيذ الشق الدفاعي الخاص به بتفوق، فكان الأكثر استخلاصا للكرة مع وائل جمعة المدافع وحسام عاشور لاعب الارتكاز.

حتى على صعيد الأخطاء المرتكبة، طيلة ما يزيد عن 90 دقيقة لم يرتكب سليمان سوى خطأ وحيد، ليصبح أقل لاعبي الفريق تعطيلا للعب.

ولأن التمرير يعد من أهم العوامل الحاسمة لنتيجة أي مباراة، نجح سليمان رغم الضغط أن يكون أكثر لاعبي الأهلي تمريرا للكرة بشكل سليم بعد حسام عاشور الذي لا يتعرض بحكم مركزه لنفس الضغط الذي يواجهه الحاوي.