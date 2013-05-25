حسام حسن: أتمنى فوز مرتضى منصور برئاسة الزمالك

يتمنى حسام حسن المدير الفني لمصر للمقاصة أن يفوز مرتضى منصور برئاسة مجلس إدارة الزمالك في الانتخابات المزمع انعقادها في الأشهر القليلة المقبلة.

وأعلن مرتضى منصور عن نيته للترشح لانتخابات الزمالك على مقعد الرئاسة.

وقال العميد لقناة مودرن يوم السبت: "أرى أن مرتضى منصور هو الأصلح لرئاسة مجلس إدارة الزمالك في الانتخابات المقبلة".

وأضاف "مرتضى زملكاوي يعشق الزمالك وسيحميه وقادر على ذلك".

وتولى حسام حسن المسؤولية الفنية للزمالك في عهد ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة الزمالك الحالي، قبل أن يتم التعاقد مع جورفان فييرا وعدم التجديد للتوأم.

وقرر التوأم تقديم استقالتهما من تدريب مصر للمقاصة بسبب سوء نتائج الفريق.

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