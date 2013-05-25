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أمناء شرطة البحيرة يغلقون الأقسام بالجنازير احتجاجا على مقتل زميلهم

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أمناء شرطة البحيرة يغلقون الأقسام بالجنازير احتجاجا على مقتل زميلهم أمناء شرطة البحيرة يغلقون الأقسام بالجنازير احتجاجا على مقتل زميلهم

قام اليوم العشرات من أفراد وأمناء الشرطة بالبحيرة بإغلاق عدد من مراكز وأقسام الشرطة بمدن دمنهور والمحمودية وإيتاى البارود بالجنازير، ومنعوا دخول المواطنين احتجاجا على مصرع أحد زملائهم فى مطاردة أمنية يوم الخميس الماضى، مرددين الهتافات المناهضة لوزارة الداخلية.

وطالب المحتجون بضرورة الإسراع برفع درجة تسليح الأفراد والأمناء أسوة بضباط الشرطة، بالإضافة إلى الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية لأفراد الشرطة وأسرهم.

من جانبها أكدت مصادر أمنية مطلعة اجتماع قيادات من وزارة الداخلية، بعدد من أفراد وأمناء الشرطة بالبحيرة، فى محاولة لإنهاء تلك الأزمة قبل تصاعدها مع الاستجابة إلى بعض مطالبهم المشروعة.

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