فتح الطريق أمام محافظة الشرقية عقب فض تظاهرة طلاب المدن الجامعية

انتظمت الحركة المرورية أمام ديوان عام محافظة الشرقية، وإعادة فتح الطريق المقطوع بعد انصراف المتظاهرين والمتظاهرات من طلاب وطالبات المدينة الجامعية، والذى تعرض 150 منهم لحالات الإعياء والإصابة بالتسمم، يوم أمس، وقاموا بقطع الطريق.

وقال "محمد حسن سودان"، رئيس اتحاد طلاب المدن الجامعية بالزقازيق، إنهم فضوا اعتصامهم، وانصرفوا عقب الاجتماع مع المهندس عزت بدوى، نائب المحافظ، والذى استمع لمطالبهم ووعدهم بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين فى واقعة التسمم.

كما تم صرف 15 جينها بدل وجبات بدلا من 13 جينها لحين عودة المطبخ للعمل وتوفير متوالدات كهربية للمدينة وسيارة إسعاف، وتكثيف التواجد الأمنى.

كان العشرات من طالبات وطلاب المدينة الجامعية لجامعة الزقازيق، قطعوا الطريق الرئيسى أمام مبنى المحافظة، وذلك احتجاجاً على تصريحات بعض المسئولين الذين اتهموهم بالتمثيل، والمطالبة بسرعة التحقيق فى واقعة التسمم بالمدينة الجامعية، ومحاسبة المتورطين فيها بأقصى سرعة.

وقام العشرات من الطلاب بقطع طريق الكورنيش من أمام مبنى المحافظة، ومن أمام شارع عبد العزيز على ومن أمام الكوبرى، مما أدى إلى تكدس مئات السيارات على الطرق.

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