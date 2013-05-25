بدء امتحانات الدبلومات في الوادي الجديد

"التعليم": تم تزويد اللجان بمبردات ومراوح لمواجهة حرارة الجو

كتب : شرف غريب منذ 25 دقيقة

بدأت، صباح اليوم، امتحانات الدبلومات بالوادي الجديد، في 10 لجان بالمحافظة، منهم 4 لجان بالخارجة و4 لجان بالداخلة ولجنتان بالفرافرة، بإجمالي 1647 طالب وطالبة بكل الدبلومات الفنية والصناعية والزراعية والتجارية.

وأكد محمد مدحت، مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن المدارس تم تزويدها بمراوح كهربائية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وتزويدها بمبردات مياه لاحتياج الطلاب للمياه بشدة، في ظل حرارة الجو.

وأضاف مدحت، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقي الشكاوى والاستفسارات، بمقر المديرية، ولم تتلقَ غرفة العمليات أية بيانات عن وجود أي حالات غش على مستوى المحافظة.